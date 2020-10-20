متجر أزهار متنقل داخل سيارة «خنفساء» في البرازيل

المصدر: ريو دي جانيرو - أ.ف.ب

بعدما حرمتها جائحة «كوفيد-19» إيراداتها، تجوب روبرتا ماتشادو شوارع كوباكابانا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لبيع الزهور في سيارة «بيتل» حوّلتها حديقة جوالة. وتقول البرازيلية البالغة 51 عاماً: «لطالما كان منزلي أشبه بمتجر أزهار، حيث تنتشر الزهور والنباتات في كل مكان».

وتضيف: «كان عليّ إيجاد طريقة لكسب رزقي، لذا اخترت القيام بأمر أعشقه واشتريت هذه السيارة»، في إشارة إلى اقتنائها أخيراً مركبة خضراء من طراز «الخنفساء» الشهير من تصنيع «فولكسفاغن» سنة 1969، أي عام مولدها.

وتلفت الحديقة النقالة الأنظار في شوارع المدينة البرازيلية الكبرى، فمن المقصورة إلى غطاء المحرك مروراً بالصندوق والسقف القابل للفتح، غطّت روبرتا مركبتها برمّتها بأزهار من أنواع شتى، بينها الورود والأوركيد، وغيرها من الأزهار التي تبيعها لسكان الحي.

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