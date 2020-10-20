7 فنانين يفوزون ببرنامج «421» للإقامة الفنية المنزلية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعرب القائمون على «معرض421»، في أبوظبي، عن سعادتهم بتلقي أكثر من 140 طلباً من فنانين عبر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، للمشاركة في النسخة الأولى لبرنامج «معرض421» للإقامة الفنية المنزلية الذي أطلقه المركز في 17 يونيو 2020. حيث وقع الاختيار على سبعة مشروعات قدمها ثمانية فنانين، بعد عملية تقييم دقيقة للطلبات استمرت على مدار شهر، وهم:

بتول دسوقي وزين محجوب (طريف)، بوميكا أسفينكومار غاغادا، إنجي محسن، فاطمة أزدينوفا، مهشید رفیعي، منى عيّاش، ورند عبدالجبار. يمكنكم الاطلاع على مزيد من المعلومات عن الفنانين المختارين من هنا.

جدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى دعم جماعات الممارسة الإبداعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، لإنتاج أعمالهم واستكشاف أشكال التفاعل الرقمية في ممارساتهم. كما يزود برنامج الإقامة الفنانين بالمعدات والأدوات والخامات اللازمة لتحقيق مشروعاتهم، مع تخصيص ميزانية إنتاج تصل إلى 30 ألف درهم إماراتي.

يحصل الفنان المقيم على فرصة تحديد موجه لمساعدته وإرشاده خلال الإقامة الفنية، إضافة إلى توفير «معرض421» الدعم اللوجستي، والخامات اللازمة لتمكينهم من إنتاج أعمال تتطلع إلى ما وراء فترة الجائحة الحالية، تمهيداً لإقامة العرض الرقمي للأعمال ومراحل تنفيذها.

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