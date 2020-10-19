نفوق 12 حوتاً علقت على شاطئ في نيوزيلندا

المصدر: ولنغتون - د.ب.أ

قالت وزارة حماية البيئة، أمس، إن نحو 12 حوتاً نفقت في نيوزيلندا بعد أن علقت على شاطئ في الجزيرة الشمالية في البلاد.

وعمل رجال الإنقاذ والمتطوعون طوال أول من أمس كي يعيدوا إلى المياه أكثر من 25 حوتاً من بين 40 إلى 50 علقت في وقت سابق على شاطئ شبه جزيرة كوروماندل.

وأضافت الوزارة: «على الرغم من المد العالي الذي سمح للحيتان العالقة بالطفو مرة أخرى، فقد علق أفراد المجموعة مجدداً، وبينها العديد على نتوءات صخرية في الخليج».

وتابعت: «للأسف نفق قرابة 12 حوتاً بعدما علقت في الصخور، وعلى الرغم من ذلك فقد‭‬ شجعتنا حقيقة أن معظم الحيتان العالقة انضمت مجدداً إلى المجموعة وعادت إلى المياه العميقة».

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