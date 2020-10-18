تونس تنعى الفنانة المخضرمة نعمة.. صاحبة الـ 360 أغنية

المصدر: تونس - د.ب.أ

توفيت الفنانة التونسية المخضرمة نعمة، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 86 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، ومشوار فني تجاوز الأربعة عقود.

وتعد نعمة، التي بدأت الغناء منذ سن 11 عاماً، أحد أبرز فناني تونس منذ منتصف القرن الماضي، واسمها الحقيقي حليمة الشيخ.

ونعت وزارة الثقافة التونسية اليوم الفنانة الراحلة في تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع التواضل الاجتماعي «فيس بوك» واستعرضت أبرز محطاتها في مشوارها الفني.

واُعتمدت نعمة كمطربة رسمية في الإذاعة الوطنية منذ عام 1958 بجانب نخبة من الفنانين التونسيين مثل صليحة وعلية، بعد أن ذاع صيتها في الحفلات العامة، وأصبحت مطربة الجماهير.

وشاركت مع فرقة الإذاعة في حفلات خارج تونس من بينها مهرجان انتخاب ملكة جمال العرب في بيروت سنة 1966 ومهرجان ألفية القاهرة سنة 1969، إذ لقبت على إثره بفنانة تونس الأولى، كما غنت في عواصم أوروبية.

وتملك الفنانة الراحلة في رصيدها الغنائي 360 أغنية، وتعاملت مع كبار الملحنين في تونس، كما لحن لها سيد مكاوي ويوسف شوقي من مصر، وحسن العريبي وسلام قادري وكاظم نديم من ليبيا.

قضت نعمة 40 عاماً في مجال الفن حتى اعتزالها عام 1998 بسبب متاعب صحية.

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