بـ «الرسوم المتحركة».. شرطة أبوظبي تبث رسائل توعية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بثت شرطة أبوظبي مقاطع فيديو توعوية باستخدام تقنيات «الرسوم المتحركة»، لتعزيز الوعي الأمني والمروري لجمهورها عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.

وأكدت حرصها على تنويع قنوات وأساليب التواصل بما يدعم عملية الاتصال المستمر والفاعل مع مختلف شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن «الرسوم المتحركة» تعدّ من الفنون التي تلقى قبولاً لدى المشاهد، نظراً لما يتمتع به هذا الفن المعروف بالبساطة والسهولة في إيصال الرسائل إلى قطاعات واسعة من الجمهور، لاسيما الشباب وصغار السن. وأضافت أنها أنتجت سلسلة من الأفلام الكرتونية لتبسيط رسائل التوعية في مختلف الجوانب الأمنية والمرورية التي تخدم الأولويات والأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي في مجالات السلامة على الطرق والوقاية من الجريمة، بما يعزز أمن وسلامة المجتمع.

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