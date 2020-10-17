رحيل والدة البطل المصري أحمد منسي.. وأمير كرارة ينعى أم الشهيد

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

غيّب الموت، اليوم السبت، والدة البطل المصري أحمد منسي، الذي تناول مسلسل «الاختيار» ملامح من سيرته وبطولاته، وحظي بشعبية كبيرة داخل مصر وخارجها.

وتوفيت والدة منسي إثر أزمة صحية تعرضت لها مؤخراً، حسب تقارير إعلامية مصرية، أكدت أن الراحلة ستدفن بجوار ابنها البطل الذي استشهد في السابع من يوليو عام 2017 خلال أحداث الهجوم على كمين البرث في سيناء.

من جهته، نعى النجم أمير كرارة، الذي جسّد دور أحمد منسي في مسلسل «الاختيار»، أم الشهيد، طالباً من متابعيه على حسابه على مواقع التواصل الدعاء لها. وكتب كرارة: «توفيت إلى رحمة الله والدة الشهيد عقيد أحمد منسي.. نسألكم الدعاء».

كما نعى الراحلة العديد من الشخصيات المصرية والعربية، وروّاد على مواقع التواصل.

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