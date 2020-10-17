رجل يطير في سماء لوس أنجلوس بحقيبة ظهر نفاثة

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

للمرة الثانية خلال أسابيع شُوهد شخص وهو يحلق في أفق لوس أنجلوس مستخدماً حقيبة ظهر نفاثة، ما دفع السلطات إلى إجراء تحقيق. وأبلغ طاقم طائرة تجارية صينية عن مشهد غير عادي بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي، حيث حلق الشخص على ارتفاع تقريبي بلغ 1828 متراً، على بعد نحو 11 كيلومتراً شمال مطار لوس أنجلوس الدولي، وفقاً لبيان أصدرته هيئة الطيران الاتحادية الأميركية أول من أمس.

وقال متحدث باسم الهيئة: «أخطرت هيئة الطيران الاتحادية سلطات إنفاذ القانون المحلية وستنظر في التقرير». وهذه الحادثة هي ثاني بلاغ عن شخص يحمل حقيبة ظهر نفاثة وهو يحلق بالقرب من طائرات تجارية في لوس أنجلوس، بعد وقوع حادث مماثل في سبتمبر الماضي، ومن غير الواضح ما إذا كان الحادثان مرتبطين ببعضهما.

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