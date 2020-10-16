أين تذهب.. «باكيارد برانش» يعود في «فايرليك غريل هاوس»

يعود «باكيارد برانش» في مطعم «فايرليك غريل هاوس» كل جمعة من الساعة 12:30 إلى الساعة 4 مساء، مقدماً متعة الطعام والمناظر المطلة على برج خليفة وقناة دبي.

استمتع مع عائلتك وأصدقائك بطبق من المأكولات البحرية الفاخرة عند الوصول وجهز نفسك لألذ الطعام على الشواية. يقدم البرانش المشاوي بجميع أنواعها من اللحوم المدخنة والمشوية إلى المأكولات البحرية المتبلة وحتى الخضراوات المشوية على الفحم، ويتم تقديم أطباق جانبية كلاسيكية في مطعم فايرليك مستوحاة من الطراز الأميركي، ويمكن طلب الأطباق الجانبية أكثر من مرة حسب الرغبة. لدينا العديد من المحطات التي تقدم المرطبات في الساحة الخارجية، حيث يمكن أن تستمتع بالمناظر الخلابة والجو الرائع.

فريق «داون هوم» يقدم الأغاني الأميركية الريفية كل عطلة نهاية الأسبوع ليأخذك الى عالم الاسترخاء بعد أسبوع طويل من التعب. تتوافر منطقة ممتعة للأطفال، حيث لديهم أنشطة وألعاب متنوعة إضافة إلى غرفة الحلويات المليئة بأشياء لذيذة. تبدأ الأسعار من 325 إلى 525 - 95 درهماً للأطفال من 6 إلى 12 سنة، أما الأطفال تحت السادسة من العمر فيأكلون مجاناً.

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