مصر..وفاة "الطفل المعجزة"..نجم "من غير ليه"

المصدر: متابعة -الإمارات اليوم

نعى عدد كبير من الفنانين المصرين الفنان الضرير طاهر مصطفى الذي اشتهر في حقبة التسعينيات بأدائه العديد من الأغاني لكبار المطربين مثل أم كلثوم وعبدالوهاب. واشتهر طاهر بـ"الطفل المعجزة"، وأدائه لأغنية "من غير ليه" لموسيقارالأجيال وحقق من خلالها شهرة كبيرة جدا في مرحلة التسعينيات.

ونقلت صحف مصرية خبر وفاة مصطفى، وكتب عدد كبير من الفنانين رسائل رثاء علي السوشيال ميديا منهم المطربة مي فاروق التي كتبت عبر صفحتها : "لا إله إلا الله طاهر مصطفي في ذمة الله كان من اعذب الأصوات وكان معجزة في طفولته اللهم ارحمه واغفر له والهم اهله وذويه الصبر".

كما نعته المطربة مروة ناجي بكلمات مؤثرة أيضا وقالت إنه كان من أفضل الأصوات التي تغني لأم كلثوم وعبدالوهاب. وأطلق على طاهر مصطفى لقب معجزة الطرب الأصيل وكان كفيف البصر، وهو ابن محافظة المنصورة وقدم 4 ألبومات أعاد فيها تقديم أغاني لأم كلثوم وعبد الوهاب.

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