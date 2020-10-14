رحيل الفنان المغربي سعد الله عزيز

المصدر: المغرب - رويترز

نعت النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية في المغرب الممثل والمؤلف والمخرج سعد الله عزيز، الذي توفي أمس عن عمر ناهز 70 عاماً.

وكتب رئيس النقابة، مسعود بوحسين، على صفحته بموقع «فيس بوك»: «الفنان الكبير سعد الله عزيز في ذمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعت الهيئة العربية للمسرح الراحل وعدد كبير من الفنانين من داخل المغرب وخارجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وُلد الراحل في عام 1950، وقدم عدداً كبيراً من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية.

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