علامات إماراتية تزيّن معرض الزفاف في خورفكان

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق في مركز إكسبو خورفكان فعاليات النسخة العاشرة من معرض الزفاف 2020، في 28 أكتوبر الجاري، وسط مشاركة واسعة من العلامات الإماراتية في مجالات الموضة، والإكسسوارات، وأشهر دور العطور ومصممي الأزياء ومحال العباءات، إضافة إلى مراكز التجميل ومحال متخصصة في توفير احتياجات العرائس والمقبلين على الزواج.

ويجمع معرض الزفاف 2020، الذي تستمر فعالياته حتى 31 الجاري تحت سقف واحد، كل مستلزمات العروس من فساتين أفراح وفساتين سهرة وعباءات أنيقة وعطور ومستحضرات تجميل من أشهر العلامات، إذ يعدّ المعرض فرصة للباحثات عن احتياجات ومستلزمات إقامة الزفاف وتجهيزه، كما يقدم تجربة تسوّق مميزة تمنح العرائس والنساء فرصة اقتناء آخر صيحات الموضة في عالم أزياء العرائس، والاطلاع على أحدث التوجهات العالمية في عالم تنسيق الأعراس وتحضيرها، ولقاء خبراء الماكياج للعلامات التجارية لمستحضرات التجميل.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، سيف محمد المدفع، إن «عودة نشاط قطاع المعارض مع مراعاة الأخذ بأقصى الاشتراطات الوقائية والإجراءات الاحترازية، التي تضمن الصحة والسلامة للموظفين والعارضين والزوّار، ستسهم بشكل كبير في تعزيز النشاط، ودعم مختلف القطاعات»، مشيراً إلى أن معرض الزفاف أصبح يشكل منصّة سنوية مهمة للشركات الوطنية وروّاد الأعمال من الشباب، لعرض منتجاتهم وخدماتهم في أجواء مثالية، إضافة إلى تبادل الأفكار والخبرات في مختلف المجالات، ما يساعد على فتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون، وعقد الصفقات التجارية، فضلاً عن إتاحة الفرصة للزوّار للتواصل عن قرب مع الشركات العاملة في هذا المجال، واقتناء كل مستلزمات الزفاف.

مزيد من المسؤولية

أكد مدير مركز إكسبو خورفكان، خليل المنصوري، أن النجاح الذي حققه معرض الزفاف، خلال السنوات السابقة، يلقي على المركز مزيداً من المسؤولية لتقديم أفكار جديدة وجذابة، وهو ما سيسعى إليه المركز في النسخة العاشرة من المعرض. وشدد على تطبيق أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية حرصاً على سلامة الزوّار والعارضين والموظفين.

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