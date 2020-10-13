قرار أردني جديد حول جثامين المتوفين بـ "كورونا"

المصدر: عمان -د ب أ

قررت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسليم جثامين المتوفين بفيروس "كورونا"، إلى ذويهم لدفنهم ضمن بروتوكولات السلامة العامة، من دون الحاجة إلى تحويلهم إلى المركز الوطني للطب الشرعي.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، إنه تم توجيه كتاب إلى مدير المركز الوطني للطب الشرعي والمعنيين، عن تعليمات جديدة للتعامل مع حالات الوفاة بفيروس "كورونا"، وهي منح المنشآت الطبيّة صلاحية تسليم جثمان المتوفى بـ"كورونا" لذويه، بعد وضع الجثمان في "كيس إخلاء"، على أن يتمّ غسله وتكفينه ضمن بروتوكولات السلامة العامة من ارتداء الكمامات والقفازات والمرايل. ووفق البيان، جاءت التعليمات الجديدة بناء على توصية اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، ليقتصر دور المركز الوطني للطب الشرعي على تطبيق ما جاء في التوصيات، وتقديم النصح لذوي المتوفى.

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