متحف نيويورك يحتفي بالقاضية الراحلة جينسبرج

المصدر: نيويورك - د.ب.أ

أعلن متحف مدينة نيويورك خططاً لتكريم القاضية روث بادر جينسبرج الشهر الماضي، من خلال معرض في 2021. وسيستمر المعرض المسمى «حياة وأوقات روث بادر جينسبرج» حتى يناير 2022، ويمكن لمحبي قاضية المحكمة العليا الراحلة، والبطلة بالنسبة لكثير من الناشطات النسويات والنشطاء الحقوقيين، أن يتوقعوا رؤية مجموعة من الصور والفيديوهات والوثائق التي تتحدث عن قصة حياة المحامية.

وقالت لويس ميرور مديرة المتحف: «المعرض الذي كنا قد خططنا له احتفاء بحياة القاضية جينسبرج سيكون الآن تأبيناً لإنجازاتها وإرثها». ولدت جينسبرج في بروكلين بنيويورك في عام 1933.

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