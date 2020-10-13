علي الخوّار يكشف تفاصيل لقائه بالشيخ زايد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

في إطلالة استثنائية، يستضيف البرنامج الحواري الجديد «حكايتي»، الذي يبث على تلفزيون الشارقة التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، شاعر الوطن، علي الخوار، ليعرّف المشاهدين إلى كنوز وحكايات لم يتطرق لها من قبل، سيرافقه في سردها الإعلامي حسن يعقوب المنصوري مقدّم البرنامج، الذي سيقف عن كثب على أهم المحطات التي شكّلت مسيرة الشاعر.

وسيكون الجمهور الليلة على موعد مع تفاصيل خاصة من حياة الخوّار الشعرية والإبداعية، حيث سيتحدث عن أول لقاء جمعه مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأثره على نفسه ووجدانه، فيما سيكشف للمرة الأولى عن سرّ تأليفه لقصيدة «أنا جندي» الشهيرة، وسيتحدث عن ديوانه الشعري «هلوسات 2020»، وغيرها الكثير من المحطات المضيئة في مسيرته.

وسيتعرّف المشاهدون إلى الثقة التي مُنحت للخوار ليكون مشرفاً على القصائد المغناة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كما سيستمعون لشهادات حيّة لعدد من أصدقاء الشاعر، أمثال محمد المرزوقي، والإعلامي محمود يوسف، إضافة إلى عرض صورٍ نادرة عن طفولة الخوار، تبرز ملامح من حياته، وعشقه لكرة القدم ونادي العين.

أشرف الخوار على القصائد المغناة للشيخ زايد.

يتناول تفاصيل ديوانه الشعري «هلوسات 2020».

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