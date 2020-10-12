مادة جديدة ترفع كفاءة ألواح توليد الطاقة الشمسية

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

طوّر فريق من الباحثين بجامعة إلينوي في الولايات المتحدة تقنية جديدة لزيادة إنتاج ألواح توليد الطاقة الشمسية.

وأفادت الدورية العلمية «فيزيكال ساينس» بأن فريق الدراسة صنع ألواحاً متعددة الطبقات، يمكنها زيادة كمية الطاقة التي تولدها بواقع 1.5 مرة أكثر مقارنة بالألواح التقليدية المصنوعة من السيليكون.

واستخدم فريق الدراسة مادة جديدة من أشباه الموصلات، هي أرسنيد الكاليوم فوسفات، ودمجها داخل السيليكون، نظراً للتوافق الكيميائي بين المادتين. وتتميز المادتان بقدرتهما على امتصاص أشعة الضوء، ولكن المادة الجديدة تقلل الفاقد من الطاقة الحرارية أثناء توليد الكهرباء.

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