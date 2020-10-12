ألمانية تسعل في وجه رجل لعدم التزامه بالتباعد

المصدر: أوبرتويرينغن (ألمانيا) - د.ب.أ

وسط التخوفات المنتشرة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، نزعت امرأة ألمانية كمامتها عند ماكينة دفع آلي، وسعلت في وجه رجل قريب منها.

وقال متحدث باسم الشرطة، أمس، إنه يشتبه في أن سبب هذا التصرف في بلدة أوبرتويرينغن بولاية بادن-فورتمبرغ جنوب ألمانيا، هو عدم توافر مسافة التباعد من قبل الرجل (60 عاماً)، الذي كان على بعد سنتيمترات خلف المرأة في الطابور أمام ماكينة الدفع.

وأضافت الشرطة أن المرأة (30 عاماً) ارتدت الكمامة مجدداً بعد الواقعة.

وكانت شاهدة موجودة في المكان قد لفتت انتباه الشرطة إلى الواقعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news