وفاة العالم المكسيكي ماريو مولينا الفائز بـ «نوبل للكيمياء»

المصدر: مكسيكو - أ.ف.ب

توفي أمس العالم المكسيكي ماريو مولينا عن 77 عاماً، على ما أعلن مركز الأبحاث الذي يحمل اسم الراحل الفائز بجائزة نوبل للكيمياء عام 1995 عن اكتشافاته المتعلقة بالأضرار التي تلحق بطبقة الأوزون في الغلاف الجوي للأرض. ولم يشر المركز إلى سبب الوفاة، لكنّ الصحف المكسيكية أفادت بأنها نتجت مِن جلطة. وكان مولينا أول الباحثين في العالم في مجال كيمياء الغلاف الجوي. وقد نشر مع الأميركي فرانك شيروود عام 1974 مقالاً، استبق فيه توسّع «ثقب» طبقة الأوزون بسبب انبعاثات بعض الغازات الصناعية، وقد نال عن اكتشافاته هذه جائزة نوبل عام 1995 مع الهولندي بول كروتزن.

- أول الباحثين في العالم بمجال كيمياء الغلاف الجوي.

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