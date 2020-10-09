أين تذهب :Charade.. فن وموضة ومأكولات من المطبخ الأميركي

يقع مطعم Charade في وصل 51 جميرا، ويقدم البرغر للذواقة والبطاطا المقلية والمخفوقات الغريبة، جنباً إلى جنب مع ألعاب الطاولة والألغاز لتوفير الترفيه المثالي في منتصف الوجبة. تم تصميم Charade لتوسيع العقل وإرباك الحواس وإشعال الإبداع، وهو مليء بالموضة والفن والكتب والألعاب التي يتم تشجيع الضيوف على مساعدة أنفسهم عليها.

تتميز قائمة Charade بمشاركة مقبلات أجنحة الدجاج، حلومي بايتس المقلية، إضافة إلى الجبن أو بطاطس برجر لودد. خبز البريوش الطري محشو بالدجاج اللذيذ أو اللحم البقري أو البرغر النباتي، إضافة إلى البرغر المصنوع من لحم واغيو النقي وصلصته الخاصة؛ إضافة إلى لحم أنجوس البقري وجبن موزاريلا وصلصة نابوليتانا ؛ و الدجاج المقرمش بالعسل ماسترد. ويمكن أيضاً طلب البرغر الشهير من Charade في Sliders، لأولئك الذين لديهم ميل للتنوع والنكهة.

مع جمالية صناعية أنيقة، يعرض المطعم الفن الغزير الذي يحتفل بالثقافة الشعبية والتصميم، بما في ذلك الصور الجذابة لبابلو إسكوبار في أوف وايت وفريدا خالو في غوتشي. تشيد مجموعة لوحات Charade بشخصيات الكتب المصورة وألعاب الفيديو الشهيرة، بما في ذلك Lord Iron Man و Superhero Civil War. القطع الفريدة متاحة للبيع من المطعم.

يمكن للضيوف الاطلاع على أحدث مجموعة من 1886 Fashion، العلامة التجارية الرياضية الفاخرة الشهيرة التي تتخذ من السعودية مقراً لها، والتي تحتوي على مواد عالية الجودة ورسالة قوية. ينص خط Pandemic الذي تم إطلاقه أخيراً على «عدم وجود اتصال جسدي» عبر ملابس الشارع الراقية، من أجل الهدوء والوعي الصحي. النظارات الشمسية الأنيقة من العلامة التجارية الفرنسية، Waiting For The Sun، متوافرة أيضاً في Charade، من صنع أخصائي بصريات وأصدقائه المقربين الذين طوروا معرفتهم لإعادة تفسير الحرفية.

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