أين تذهب : «بوردووك».. مأكولات وتراس على ضفاف خور دبي

مع عودة الطقس الجميل إلى دبي، يُشكّل تراس «بوردووك» أجمل وجهة للاستجمام وتناول أشهى المأكولات والمشروبات أثناء التنعّم بمناظر دبي التي تخطف الأنفاس يطل مطعم «بوردووك» الشهير على ضفاف خور دبي، ويشمل ترّاساً رحباً في الهواء الطلق، ويتميز بموقع مُطلّ على الواجهة البحرية ليشكّل ملاذاً بعيداً عن صخب المدينة وضوضائها.

يكتمل هذا الموقع المميّز مع ديكور مُشرق مستوحى من عالم الملاحة، وبفضل مساحته الواسعة وتعدّد الأسطح يُمكن الالتزام بالتباعد الاجتماعي وضمان الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة. بما أنّنا أصبحنا على مشارف نهاية فصل الصيف، يحلو التنعّم بالطقس الجميل والتلذّذ بأشهى المأكولات في هذه الوجهة الرائعة.

يستقطب مطعم «بوردووك» عشّاق السمك، إذ يُقدّم لهم ما لذّ وطاب من ثمار البحر الطازجة المعروضة بأسلوب مستوحى من الأسواق الإيطالية الأصيلة. أمّا قائمة المطعم فتشمل أشهى الأطباق المتوسطية للبرانش والغداء والعشاء. خصّ المطعم الضيوف الصغار بتجربة «تحضير البيتزا على طريقتهم» وتذوّق ثمرة أيديهم.

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