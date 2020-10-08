السودان.. الإفراج عن آخر ستة فنانين أدينوا "بالإزعاج العام"

المصدر: الخرطوم-أ ف ب

أفرجت محكمة الاستئناف في الخرطوم عن آخر ستة فنانين حكم عليهم بالسجن لمدة شهرين في سبتمبر الماضي بعد إدانتهم بالتسبب "بالإزعاج العام"، حسبما أعلن محاميهم الأربعاء لوكالة فرانس برس. وصرح المحامي عثمان البصري أنه "حكم عليهم في 25 سبتمبر وأفرج عنهم الثلاثاء".

وقبل ذلك بأسبوع، أفرج عن المخرج السوداني حجوج كوكا الذي نال جائزة في مهرجان تورنتو السينمائي وأربعة فنانين آخرين.

وكان حكم على الفنانين ال11 بالسجن للمدة نفسها وبدفع غرامة ما أثار استياء في السودان وكذلك في الأوساط الفنية في الخارج.

وكتب ستيفن ماركوفيتز منتج أعمال كوكا في تغريدة على تويتر الثلاثاء "أصبحوا جميعا خارج السجن الآن".

وحُكم على هؤلاء الفنانين الذين شاركوا في الحركة التي أدت إلى سقوط عمر البشير في نيسان/أبريل 2019 ، بتهمة التسبب بإزعاج بالضوضاء وخرق حظر التجول المفروض لاحتواء وباء فيروس كورونا المستجد.

وقالت الناشطة السودانية تهاني عباس إن الشرطة أوقفت في العاشر من أغسطس الماضي هؤلاء الفنانين ال11 بينما كانوا يتدربون على مسرحية ، بعد شكوى من الجيران.

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