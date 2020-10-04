العراق يودع الممثل نزار السامرائي

المصدر: بغداد - رويترز

نعت نقابة الفنانين العراقيين، أمس، الممثل نزار السامرائي، الذي توفي الليلة قبل الماضية في العاصمة بغداد عن عمر ناهز 75 عاماً.

كما نعى السامرائي عدد من الفنانين العراقيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منهم محمود أبوالعباس وعبدالستار الربيعي وصبري الرماحي ونزار شهيد الفدعم ومهند الهادي.

ولد السامرائي عام 1945 في مدينة الحلة بمحافظة بابل وسط العراق، وكان شغوفاً في صغره بالرياضة والسينما معاً.

بدأ مسيرته الفنية مع المسرح عام 1966 حين شارك في بطولة مسرحية «بيت أبوكمال»، ليقدم بعدها قرابة الـ50 مسرحية، إضافة لخوضه تجربة الإخراج في أكثر من عمل. شارك في عشرات المسلسلات والسهرات التلفزيونية، وقدم أكثر من 20 فيلماً، مثل «بيوت في ذلك الزقاق» و«القادسية» و«بغداد خارج بغداد».

كما كانت له تجربة بالسينما المصرية في فيلم «عيون لا تنام» أمام فريد شوقي وأحمد زكي.

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