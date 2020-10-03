أحلام تتلقى الجرعة الأولى من لقاح «كورونا»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت الفنانة الإماراتية أحلام عن خضوعها لتجربة اللقاح ضد فيروس «كورونا»، إذ عرضت فيديو مصوراً لتلقيها الجرعة الأولى من اللقاح، لتتلقى بعدها الجرعة الثانية بعد 21 يوماً، لتكون بذلك أول فنانة عربية تخضع لتجربة اللقاح.

وقالت أحلام، في الفيديو الذي شاركته على منصاتها الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي: «تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها بلادي الحبيبة الإمارات، وكلي ثقة بالقيادة الرشيدة، والقطاع الطبي الإماراتي، ورغبة مني في أن أكون مشاركة في إنهاء (الجائحة) التي أضرت العالم، قررت أن أحصل على الجرعة الخاصة بلقاح (كورونا)، مع الأمل بأن ينتهي الفيروس، وتنتهي آلام الناس».

وحاز الفيديو الكثير من الإعجاب، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بخطوة أحلام في خضوعها لتجربة اللقاح.

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