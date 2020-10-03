مواعيد

اشتكى متعاملون مع شركة osn من عدم دقة قسم الدعم الفني في المواعيد، وتأخر عودة الخدمة المعطلة والمدفوعة سلفاً عبر طرف ثالث.

إضاءة

لاحظ مشاة، يستخدمون نفق العبور الأول بشارع الوحدة بالشارقة، تعطل الإضاءة داخل النفق لأيام عدة، ما يجعل النفق مظلماً، خصوصاً خلال فترة المساء، داعين الجهة المسؤولة إلى سرعة إصلاح وحدات الإضاءة.

خضراوات

لاحظ متسوقون، في «كارفور سيتي سنتر» عجمان، وجود موظف واحد فقط لوزن الخضراوات، ما يتسبب في تكدس المتسوقين أمام «الكاونتر»، والانتظار لفترات في طوابير طويلة.

توصيل

اشتكى ذوو طلبة، في مدارس، من إجبارهم على توصيل أبنائهم إلى المدرسة، وإعادتهم خلال فترة العودة التدريجية للمدارس، وذلك على الرغم من دفعهم رسوم المواصلات كاملة!

غاز

طالب سكان، في الشارقة، بإعادة النظر في رسوم توصيل الغاز، حيث يتم فرض 300 درهم، عند الانتقال إلى منزل آخر، أو حينما يقرر المشترك تبديل جهاز الطبخ (البوتاجاز) بآخر جديد، داعين إلى خفضها، أو جعلها رمزية، والاكتفاء برسوم الاستهلاك الشهرية.

مخالفات

اقترح قراء إطلاق حملة توعوية، تستهدف المتحدثين بلغات بعض الدول الآسيوية، وتتركز في المناطق الصناعية، التي تضم مساكن العمال، حول إجراءات الحد من فيروس «كورونا»، وذلك في ضوء أرقام المخالفات، التي أعلنت أخيراً، وأظهرت أن 81% من مرتكبيها آسيويون.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

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غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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