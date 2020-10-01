طفرة ولادات في حديقة حيوانات تايبيه

المصدر: تايبيه - أ.ف.ب

شهدت حديقة حيوانات تايبيه، في تايوان، سلسلة من الولادات في الأشهر الأخيرة، أدخلت السرور إلى هذا الموقع الذي لم يعد يتوافد إليه الزوار، بسبب فيروس كورونا.

ومنذ مطلع 2020، رأت النور في هذه الحديقة حيوانات سيرو فورموزا، وقضاعة أوروبية، وبطريق إفريقي، وكوالا وسعدان سنجابي وقرود كاليثريكس.

وقال الناطق باسم الحديقة، إريك تساو: «حالفنا الحظّ هذه السنة، وتكاثرت الحيوانات بفضل شراكات مع حدائق حيوانات وأحواض أسماك في أوروبا، وجنوب شرق آسيا».

وتراجع عدد زوار الحديقة 20 إلى 30%، بسبب تفشي الوباء، رغم أن تايوان كانت من بين الأحسن أداء في مواجهة الفيروس.

وأثارت ولادة يوان باو، ثاني أنثى لدبّة الباندا يوان يوان، أكبر قدر من الحماسة في الحديقة. فيوان يوان وشريكها توان توان هما نجما الحديقة منذ أن قدّمتهما الصين إلى تايوان. وغالباً تنشر الحديقة صوراً ليوان باو على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتسنّى للزوار التفرّج عليها مباشرة أواخر العام الجاري. وفي مطلع سبتمبر، وضع موفن، وهو تابير من ماليزيا يظهر في فيلم «حياة باي» المكلّل بجوائز أوسكار، صغاراً.

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