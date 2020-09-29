صفية الشحي تستعرض قواعد بناء العلامة الشخصية

أكدت الإعلامية صفية الشحي، أن العلامة الشخصية هي مجموعة من الخطوات الاستراتيجية التي يتبعها الفرد بهدف إيجاد موقع اجتماعي واقتصادي وأسري وأخلاقي معين، من خلال المحافظة على انطباع إيجابي مبني على مجموعة من الخصائص والخبرات والقيم والتجارب والمهارات والسلوكيات الشخصية، بهدف إحداث التأثير الإيجابي عند الفئة المستهدفة من الجمهور.

وقالت الشحي خلال الجلسة التي نظمتها مكتبات الشارقة العامة، تحت عنوان (أنت علامتك): «إن إدارة الفرد لعلامته الشخصية بالشكل الصحيح تمكنه من بناء سمعة جيدة سواء في محيطه الأسري أو الاجتماعي أو المهني، خصوصاً أننا نعيش في زمن سمته الأساسية التواصل والتفاعل عبر شبكة الإنترنت، وبالتالي فإن الأشخاص غير القادرين على إبراز مهاراتهم ومواهبهم والجوانب الجميلة الموجودة فيهم يضيعون على أنفسهم الكثير من الفرص في حياتهم». جاءت الجلسة، التي أدارها غيث حسن الحوسني منسق البرامج الثقافية في مكتبة خورفكان العامة، ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تعقدها مكتبات الشارقة خلال شهر سبتمبر الجاري حول التنمية البشرية وتطوير الذات والثقافة والتربية، وذلك عبر تطبيق التواصل المرئي «زووم» بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

وأوضحت الشحي أن فكرة العلامة الشخصية قد تكون غير واضحة بالنسبة للكثير من الأشخاص لاعتقادهم بارتباطها بالعلامة التجارية أو بالصفة الاستهلاكية أو المادية، لافتة إلى أن التركيز في العلامة الشخصية يكون على خبرات الفرد ومهاراته الشخصية واختصاصه واسمه أو ما يسمى (البراند) الشخصي، بينما تعتمد العلامة التجارية على سلوك فريق العمل القائم عليها وعلى ومهاراتهم التسويقية.

وذكرت أن طريقة بناء الفرد لعلامته الشخصية تبدأ بتحديد الخطوات الاستراتيجية والقصة التي يجب أن تبنى عليها العلامة، وكذلك الأهداف والقيم الأساسية التي يجب الانطلاق منها، مشيرة إلى أن مفهوم العلامة الشخصية يرتبط بالكثير من الجوانب التي لها علاقة بعلوم النفس والاجتماع والاقتصاد والتسويق والإدارة وإدارة لانطباع وإدارة السمعة وإدارة الشهرة.

وشرحت بشكل عملي كيفية وضع خطة اتصال فعالة تمكن الشخص من تقديم علامته الشخصية بالطريقة الصحيحة، والانطلاق من سرد سيرة ذاتية قوية تعزز القيم التي يسعى إليها الشخص واستثمار خبراته ومهاراته وإنجازاته في عملية التواصل، وتناولت من خلال الشرح الشق المرئي من الخطة، مؤكدة ضرورة صياغة هوية مرئية متكافئة من حيث الألوان والأشكال والخطوط والعناصر.

الشارقة ■الإمارات اليوم

صفية الشحي خلال الجلسة التي حملت عنوان «أنت علامتك». ■من المصدر

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