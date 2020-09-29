«يو - شيفت».. سيارة كهربائية ذاتية القيادة

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

كشف مركز الطيران والفضاء الألماني عن نموذج أولي لسيارة متطورة ولوجستية متعددة الأغراض سماها «يو - شيفت».

وذكر المركز في بيانه الصحافي أن السيارة «يو - شيفت ستبث روحاً جديدة في مستقبل التنقل في المدن وتوفير الخدمات اللوجستية».

وتتكون المركبة من وحدة محرك كهربائية مستقلة على شكل حرف U قابلة لإضافة وحدات منفصلة طبقاً لرغبة المستخدم.

وبإمكان النموذج أن يعمل على مدار الساعة متيحاً للشركات استخدامها في مهام العمل المختلفة عند الحاجة إليها.

ويصف المركز السيارة التي عرض نموذجها في مؤتمر الحوار الاستراتيجي لقطاع السيارات في شتوتغارت في ألمانيا بأنها «سيارة تتمتع بمجموعة واسعة من التطبيقات مثل العمل كسيارة مكوك لتوصيل الركاب عند الطلب، أو حافلة عالية التقنية عند الطلب، أو كمركز توزيع متعدد الاستخدامات للبضائع والطرود، أو كمتجر بيع متنقل».

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