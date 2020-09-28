عمرو أديب معلقا على رفع دينا الشربينى للأثقال: ربنا يكون في عونك يا هضبة

المصدر: متابعة الامارات اليوم

أبدى الإعلامي عمرو أديب، استغرابه من على فيديو نشرته الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها على "انستغرام"، وهي تلعب رياضة حمل الأثقال، موضحاً أن ما تحمله الفنانة ثقيل للغاية، ولكنها حملته بعناية ودقة.

وقال أديب أثناء تقديمه برنامج الحكاية:" الله يكون في عونك ياهضبة الله يكون في عونك ياعمرو، أنا مقدرش أشيل ربع التقل ده مش هعرف أعمله، وقالت في الفيديو إن رجعت تلعب رياضية يعني هي كده بتسخن أمال قبل كده كنتي بتشيلي أيه ياماما".

وشاركت الفنانة دينا الشربيني جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو جديد حيث استعرض قوتها ولياقتها البدنية في صالة ألعاب رياضية، وظهرت وهي تحمل الأثقال معلقة :"العودة إلى المسار الصحيح".

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