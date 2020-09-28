خبيرة الموضة المصرية مروة حسن في العناية المركزة

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

تعرضت خبيرة الموضة المصرية مروة حسن لحادث سير كبير خلال عودتها مع زوجه وطفلها الصغير من الساحل الشمالي بعد قضاء أجازتهم الصيفية، ونقلت على أثر الحادث إلى العناية المركزة، وذلك وفقا لما أعلنته أيسل خالد، ملكة جمال مصر لعام 2017، وكتبت عبر خاصية "استوري"، على حسابها بموقع "انستغرام":"أدعو لمروة حسن عملت حادث مروع على الطريق الصحراوي وهي في العناية المركزة محتاجة دعواتكم". بحسب صحيفة "المصري اليوم".

ومروة حسن هي رائدة أعمال وخبيرة موضة كما تُعد واحدة من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشتهرت بتقديم نصائح علي كيفية ارتداء الحجاب بشكل أنيق وترتيبه مع الملابس بلإطلالات عصرية.

مروة حسن احتفلت بزفافها العام الماضي، ثم رزقت بطفلها الأول يوسف والذي أحتفلت بإتمامه شهره الرابع في وقت سابق.

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