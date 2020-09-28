مذيع مخضرم يهدي الأمير جورج حفرية سن قرش

المصدر: لندن - د.ب.أ

ذكر قصر كنسينغتون أمس، أن المذيع البريطاني المخضرم في مجال الحياة البرية وناشط المناخ، ديفيد أتينبارا، قدّم للأمير البريطاني جورج، حفرية سن قرش في عرض ملكي لفيلمه الجديد.

ونشر القصر صوراً فوتوغرافية للمذيع (94 عاماً) في عرض خاص لفيلمه «حياة على كوكبنا» المقرر أن يعرض في دور السينما الأسبوع المقبل. وحضر الأمير ويليام وزوجته، كيت، دوقة كمبريدج وأطفالهما، الأمير جورج (سبعة أعوام) والأميرة تشارلوت (خمسة أعوام) والأمير لويس (عامان) العرض في القصر. وذكر القصر «عندما اجتمعوا، قدم السير ديفيد أتينبارا للأمير جورج حفرية سن من قرش عملاق».

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