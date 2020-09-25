موسم تاسع من الأمسيات الشعرية «على السطح»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يطلق مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، اليوم، الموسم التاسع من الأمسيات الشعرية المفتوحة الأطول في الشرق الأوسط «إيقاعات على السطح»، وستبث الأمسيات الشعرية الشهرية برعاية رسمية من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في أبوظبي، عبر الصفحة الرسمية لمركز الفنون في جامعة أبوظبي على موقع «فيس بوك».

شهدت فعالية «إيقاعات على السطح»، التي تستقطب أبرز الفنانين والشعراء والموسيقيين، تفاعلاً كبيراً من الجماهير في جميع أنحاء العالم، منذ الإعلان عن تنظيمها افتراضياً، في مارس الماضي، وذلك استجابة للتحديات الناجمة عن انتشار جائحة «كوفيد-19»، لتحقق العروض الثلاثة، التي تم تنظيمها افتراضياً، أكثر من 140 ألف مشاهدة.

وكان مركز الفنون في الجامعة قد أطلق، أخيراً، موسمه السادس تحت شعار «الجسر»، وانطلاقاً من النجاح الذي حققته العروض الافتراضية الأخيرة، سيتبنى الموسم التاسع من «إيقاعات على السطح» تقنيات التواصل عبر المساحة الافتراضية ليواصل ربط الفنانين العالميين والجماهير من خلال منصات الإنترنت.

قال الشاعر ومؤسس الفعالية، دوريان بول روجرز: «جاء تنظيم أمسيات (إيقاعات على السطح) كإضافة قيمة إلى الجهود التي تبذلها أبوظبي لمواصلة ريادتها في المجال الثقافي والفني، حتى في ظل تفشي وباء (كوفيد-19)».

وأضاف: «من خلال التواصل المستمر والتنسيق المتبادل بين هذه الجهات، اتفقنا جميعاً على الإيفاء بالتزاماتنا ومسؤولياتنا تجاه أفراد المجتمع، من خلال تأجيل جميع الفعاليات التي تتطلب حضوراً شخصياً».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news