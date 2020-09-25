أين تذهب.. «جورميه»: برغر الدجاج بصلصة بافلو

بدأ مطعم جورميه برغر كيتشن يقدّم طبقاً جديداً في مختلف فروعه في الإمارات، هو برغر الدجاج بصلصة بافلو. وهو سندويش برغر كلاسيكي بطبيعته يتألف من قطعة برغر دجاج مقلية ومغطاة بالبقسماط، مع صلصة بافلو والخس والطماطم والمخللات والجبنة الأميركية وصلصة جي بي كيه الخاصة، ليستمتع كل من يختار هذا البرغر بنكهة غنية وشهية.

وأصبح بإمكان العملاء الآن طلب هذا البرغر عبر تطبيق GBK UAE الذي تم إطلاقه حديثاً والاستفادة من خصم بنسبة ٢٥% عند استخدام الرمز الترويجي 25GBK. وتجدر الإشارة إلى أن التطبيق الجديد سهل الاستخدام ومناسب للجميع، نظراً إلى أن خدمة التوصيل سريعة من دون المساومة على الجودة أو الطعم أو كثرة الخيارات. ويتيح هذا التطبيق للعملاء تخصيص خياراتهم وتصميم البرغر على ذوقهم باختيار رغيف الخبز أو عدم اختياره، ومن ثم إضافة البروتينات الطبيعية والجبنة، وغيرها من المكونات الإضافية.

والخيارات عديدة، وتشمل «برغر لحم واغيو» و«مايتي» المؤلف من قطعتي لحم بوزن ٦٠ أونصة و«شروم سويس»، وصولاً إلى البرغر النباتي «كاليفورنيان»، إلى جانب الأطباق الجانبية مثل سلطة الملفوف والبطاطس المقلية والبطاطس المقلية بالكمأة وجبنة بارميزان، وغيرها من الأطباق التي تجعل سندويشات البرغر لدى جورميه برغر كيتشن من أطيب ما يكون.

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