421 يختار 30 فناناً للاستفادة من «صندوق دعم المشاريع»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن معرض 421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي التي تُعنى بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة، وتسعى لإبراز المواهب المحلية والإقليمية وتنميتها عبر طيف واسع من المجالات، اختيار 30 من المتقدمين من أصل 144 طلباً للحصول على منحة «صندوق معرض421 لدعم المشاريع». سيمنح الصندوق، الذي أطلقه معرض421 في الـ10 من مايو الماضي، كجزء من البرنامج الذي يهدف إلى التخفيف من الآثار السلبية لجائحة فيروس «كوفيد-19» على جماعات الإنتاج الإبداعي، مبلغ 2000 دولار لكل متقدم لتمكينه من مواصلة إنجاز مشروعه. تشمل قائمة الفنانين المختارين، روضة الكتبي (الإمارات)، وتتناول فكرة تناوب الزمن واللعب بالذكريات، تستكشف من خلال هذا المشروع كيفية تمكن مجسم من وسائط متعددة أن يكون بوابة لأبعاد مختلفة، وأن يفتح مساحات جديدة لحقائق حضور الماضي. شايليش رامامورثي (الهند) يقدم تركيبين ميكانيكيين يعبران عن بحث الفنان في النصوص والنقوش السنسكريتية وتأويلاتها المعاصرة. كما يشارك الفنان بعمله في مهرجان كولومبوسكوب 2020 المقام في سريلانكا. مريم أبوزيد السوالي (المغرب) تتأمل بعين ناقدة خمس لوحات «أساسية»، تصور كوارث اجتماعية وطبيعية تاريخية واسعة النطاق، حيث تطرح وتبحث من خلال لوحاتها في مقاييس المتحف الغربي وإشكالياته، وتطالب بمساحة لنطاق عالمي للتعبير عن الهوية.

يذكر أن طلبات المرشحين خضعت لتقييمات عدة، للتأكد من أن المشروعات المقترحة تفي بمعايير الصندوق. حيث اختيرت المشروعات بناءً على الأهمية الإقليمية والميزانية، وجدوى المشروع والتأثير الوظيفي. كما راجعت لجنة تحكيم مكونة من خبراء ثقافيين طلبات المرشحين المختارين لتحديد الفائزين الـ30 في النهاية.

صندوق معرض421 لدعم المشروعات كان متاحاً لجميع المبدعين الواعدين داخل الإمارات وفي بقية دول المنطقة، على اختلاف تخصصاتهم الفنية، ووفق موضوعات ذات صلة بمناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

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