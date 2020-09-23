«النعش الحي» بـ 1761 دولاراً.. التابوت ينمو كأنه نبات

المصدر: دلفت (هولندا) - رويترز

«النعش الحي».. نعش ابتكرته شركة هولندية باستخدام الفطر بدلاً من الخشب ويمكنه التحلل بيولوجياً، وتحويل الجثمان إلى عناصر غذائية رئيسة للنبات.

وذكرت الشركة المصنعة «لوب» أن النعش مصنوع من ألياف الفطر ومن جذور عش الغراب، والقاع مغطى بالطحالب لتحفيز عملية التحلل.

وأوضح صاحب فكرة النعش المبتكر بوب هندريكس، أن «الفطر هو أكبر عامل مساهم في عملية التدوير بالطبيعة.. فهو دائماً يبحث عن الغذاء ويحوله إلى مادة تغذي النبات». كما أن الفطر يمتص المواد السامة ويحولها إلى عناصر غذائية.

وأضاف هندريكس «استخدم في تشرنوبيل لتطهير التربة هناك من أثر الكارثة النووية». وتابع «نفس الشيء يحدث في أماكن الدفن، لأن التربة تكون بالغة التلوث، والفطر عاشق للمعادن والزيوت وجسيمات البلاستيك».

وينمو النعش كأنه نبات خلال أسبوع في معمل الشركة بجامعة دلفت التقنية من خلال خلط ألياف الفطر بنشارة الخشب في قالب معد لصنع النعش.

وبعد أن ينمو الفطر عبر النشارة يجري تجفيف النعش ويبلغ من الصلابة ما يتيح له حمل جثمان يصل وزنه إلى 200 كيلوغرام.

وبعد الدفن، يساهم التفاعل مع ماء التربة في تحلل النعش في غضون فترة من 30 إلى 45 يوماً. ومن المتوقع أن يستغرق تحلل الجثة ما يصل إلى سنتين أو ثلاث فقط وليس ما بين 10 سنوات و20 سنة كما يحدث في النعوش التقليدية.

وذكر هندريكس أن شركة لوب أنتجت وباعت حتى الآن 10 نعوش حية بسعر 1500 يورو (1761 دولاراً) للنعش الواحد.

وأكمل «عندما يمتزج النعش الحي بالتربة، يمكنك أن ترويه وتضيف له بذوراً وتقرر الشجرة التي تريده أن يصبح عليها».

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