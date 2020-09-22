«كورونا» يودي بحياة «الملاك الأبيض» في الجزائر

المصدر: الجزائر - د.ب.أ

توفي، فجر أمس، نجم أغنية المالوف في الجزائر، الفنان حمدي بناني، عن عمر ناهز الـ77 عاماً، بمستشفى «ابن سينا» بولاية عنابة شرقي الجزائر. وذكرت صحيفة «الخبر»، في موقعها الإلكتروني، أن بناني توفي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد. ولقب الفنان الراحل، الذي اشتهر بأدائه لأغنية المالوف، بـ«الملاك الأبيض»، نسبة إلى الكمان الأبيض الذي كان يرافقه دائماً، كما أسهم طوال مسيرته الفنية في نشر الثقافة الجزائرية عموماً، والمالوف خصوصاً، من خلال مشاركاته في المحافل الدولية. ونجح بناني في وضع لمسته على أغنية المالوف، من خلال نحو 30 أغنية، أبرزها: «عدالة يا عدالة»، و«محبوبتي» و«يا ليلي يا ليلي»، و«جاني ما جاني».

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