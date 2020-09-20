«باتمان» يوزع هدايا في «عالم وارنر أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

في أجواء مفعمة بالمرح والترفيه، احتفلت وجهة عالم وارنر براذرز أبوظبي، مع ضيوفها من العائلات والأصدقاء بيوم «باتمان».

ووزع فارس الظلام (باتمان) مجموعة من الهدايا على المشاركين، كجزء من الاحتفال بهذه المناسبة.

يشار إلى أن محبي «باتمان» يحتفلون بذكرى ظهور الشخصية، في 21 من سبتمبر كل عام. وتحتضن «عالم وارنر براذرز» مجموعة من أشهر الشخصيات العالمية وأبطال القصص تحت سقف واحد، مثل: باتمان، وسوبرمان، وندر وومان، بالإضافة إلى باغز باني، وسكوبي-دو، وتوم آند جيري، وذا فلينستونز، وغيرها من الشخصيات. وتجمع عالم وارنر براذرز أبوظبي بين ست مناطق، تشمل: «متروبوليس»، «غوثام سيتي»، «كارتون جانكشن»، «بيدروك»، «ديناميت غالتش» و«وارنر براذرز بلازا».

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