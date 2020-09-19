نجمة الأوبرا الروسية في المستشفى بعد إصابتها بـ «كورونا»

المصدر: موسكو■أ.ف.ب

أعلنت نجمة الأوبرا الروسية آنّا نتريكو أنها أُدخِلَت المستشفى لإصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد أيام من مشاركتها في حفلة إعادة فتح مسرح «بولشوي» في موسكو. ويأتي إعلان السوبرانو الشهيرة إصابتها في وقت واجه فيه المسرحان الروسيان الرئيسيان، في سانت بطرسبورغ، إصابات بالفيروس بعد وقت قصير من إعادة فتحهما. وكتبت نتريكو (48 عاماً) على صفحتها في «إنستغرام» تغريدة أشارت فيها إلى أنها «في المستشفى منذ خمسة أيام»

وكشفت نتريكو أن زوجها التينور الأذربيجاني يوسف إيفازوف، خضع لفحص أظهر أن لديه أجساماً مضادة، ما يعني أنه سبق أن أصيب بالعدوى.

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