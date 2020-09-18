أين تذهب.. طاولة الشيف: «من جمال الصحراء إلى سحر البحار»

كشفت فعاليات موسم فنون الطهي في أبوظبي عن إطلاق سلسلة «من جمال الصحراء إلى سحر البحار»، وذلك ضمن برنامج طاولة الشيف الذي يستمر لغاية 15 أكتوبر، لتكون المبادرة الثانية من خمس مبادرات مشابهة، بعد النجاح الكبير الذي حققته الفعالية الصيفية تحت شعار سافر بنكهات الطعام.

وتأتي سلسلة «من جمال الصحراء إلى سحر البحار» كجزء من مبادرة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي السنوية للاحتفال بمشهد الطعام في العاصمة، حيث تجمع تحت مظلتها 10 من أشهر المطاعم في العاصمة لتقديم قوائم محدودة الإصدار مؤلفة من خمسة أطباق تعكس التراث الخليجي والنكهات التقليدية في المنطقة.

ويمكن لعشاق الطعام الاستمتاع بأشهى الأطباق النباتية وغير النباتية من المطابخ الفيتنامية والهندية والإيطالية، وغيرها من المطابخ العالمية الشهيرة، وذلك بأسعار تبدأ من 350 درهماً.

وتشكل سلسلة «من جمال الصحراء إلى سحر البحار» المبادرة الثانية من سلسلة طاولة الشيف المؤلفة من خمس مبادرات مشابهة بإدارة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، لتسليط الضوء على أشهر وجهات الطعام الفاخرة في الإمارة على مدار 12 شهراً. وخلال شهر أغسطس، شهدت المبادرة الأولى تحت عنوان سافر بنكهات الطعام مشاركة الضيوف لتجربة القوائم محدودة الإصدار في مطعم تين وبوا ستيك هاوس وشيبرياني وفوكيتس وداي باي دونج وآجا للأطباق الآسيوية والتيبانياكي وكويا أبوظبي وسونتايا وبنجاب جريل وذا فورج وماركت كيتشن.

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