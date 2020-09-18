أين تذهب.. «شيكاغو ميتبيكرز».. خيارات نباتية وأطباق أميركية

أطلق مطعم Chicago Meatpackers قائمة طعام جديدة تضم أطباقاً نباتية ومأكولات شهية، لضمان تلبية رغبات جميع الضيوف، كما يقدم طعاماً بسيطاً وأطباقاً جديدة شهية لتكمل الموسم الجديد والأشهر الباردة.

ومع تحديث عصري وأنيق، يقدم Chicago Meatpackers أفضل قطع اللحم، مطبوخة حسب الرغبة، بالإضافة إلى عدد من الأطباق الجديدة المبتكرة، داخل تصميمات المطعم الداخلية المريحة والهادئة.

كما يشجع الضيوف على طلب Carpaccio و Tempura Mushroom مع لبنة أيولي، ونخاع العظام المشوي، وكرسبي بروسل براعم، وأضلاع الذرة الحلوة، تليها الأطباق الرئيسة المعتمدة من لحم أنجوس البقري وتقطيع اللحوم، بما في ذلك بطاطس بارميزان ترافل فرايز، ماك آند تشيز، هالبينو لايم بالزبدة والذرة والبروكوليني.

واشتهرت شركة Chicago Meatpackers بأسلوب مبتكر في إعداد البرغر المطحون داخل المنزل من مزيج من 100٪ من أنجوس المعتمد من وزارة الزراعة الأميركية ولحم بقر واغيو الأسترالي، وقد أضاف الآن كيمتشي برغر كوري، مع صلصة gochujang ومربى البصل، بالإضافة إلى بيكون X Egg Burger، وتحسين الكلاسيكية مع لحم العجل المقدد والبيض المقلي.

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