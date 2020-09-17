مدير CDC الأميركية: الكمامة أكثر فعالية من لقاح "كورونا"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أثار مدير مراكز السيطرة على الأمراض الأميركية (CDC)، وعضو فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا بالبيت الأبيض،روبرت ريدفيلد، الدهشة بقوله لمجلس الشيوخ إن أقنعة الوجه "أداة قوية للصحة العامة" وقد تكون أكثر فاعلية ضد "كوفيد-19" من اللقاحات.

ونقلت "روسيا اليوم"عن ريدفيلد قوله أمام لجنة مخصصات مجلس الشيوخ يوم أمس: "إننا إذا ارتدينا أقنعة لمدة ستة، ثمانية، عشرة، اثني عشر أسبوعا، فسنضع هذا الوباء تحت السيطرة".

وبعد وصف أغطية الوجه بأنها "أفضل دفاع" ضد الفيروس، زعم ريدفيلد أن الأقنعة "مضمونة أكثر" للحماية ضد "كوفيد-19" من اللقاح، ما عرّضه للكثير من الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي.

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