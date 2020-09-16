ربحي رباح يعود بعد غياب 15 عاما: أنا صاحب "كتاب حياتي" وليس حسن الأسمر

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

أكد المطرب الأردني ربحي رباح أنه الصاحب الأصلي للأغنية الشعبية الشهيرة "كتاب حياتي ما شفتش زيو كتاب"، قبل أن يغنيها المطرب المصري الراحل حسن الأسمر، إلا أن الأخير اشتهر بها وأصبحت أشهر أغانيه على الإطلاق، وغناها على أثره الكثير من المطربين في الوطن العربي. بحسب صحيفة " الغد".

وأعلن ربحي رباح، عن عودته إلى الساحة الغنائية العربية بعد غياب دام 15 سنة، ليقدم أغنيتين باللون التراثي الأردني وأغنية باللهجة اللبنانية وأخرى باللهجة المصرية. ويقدم الفنان الأردني المعروف أغنيتين أردنيتين هما السمر حبيبي "صبوا القهوة"، وأغنية وطنية للملك عبد الله الثاني بعنوان "أطيب رجل في العالم"، وأغنية لبنانية هي "يسعد أمك على الخلفة"، ومصرية بعنوان "معدش فيه عشرة ولا أيام"، وسجلت الأغاني في استوديوهات الموزع الموسيقي، حسان عوني.

ويرى الفنان أنه "من الضروري أن يغني المطرب بكل اللهجات العربية، حتى يستطيع إيصال فنه للشعوب، فنحن سفراء لوطننا العربي". وعبّر عن شعوره بالضيق حينما يجد هجوما على مطرب عربي لغنائه بـ "لهجة أخرى غير لهجة وطنه"، فجميع الأوطان عربية، و"لا يمكن تحجيمها داخل إطار حدود دولة بعينها".

وأكد ربحي رباح أنه سوف يستمر في غنائه بجميع اللهجات العربية، بعد أن قدم الكثير من الأغاني باللهجة غير الأردنية، ولاقت آذانا صاغية، حتى أن جدلا حادا أثير حول "أغنيته" المشهورة "كتاب حياتي ما شفتش زيو كتاب"، والتي يقول المطرب إنه صاحبها قبل أن يغنيها المطرب المصري الراحل، حسن الأسمر، بعنوان "كتاب حياتي يا عين".

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