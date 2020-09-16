«غنّي مع فايز».. السعيد وتصويت الجمهور بوابة إلى النجومية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التحدي الغنائي العربي «غني مع فايز»، لاستكشاف المواهب الغنائية الشابة، الذي يستقبل المشاركات عبر منصة «تيك توك»، تمهيداً لعرض البرنامج على قناة أبوظبي.

وبدأ البرنامج باستقبال طلبات المشاركة من أمس، إذ وجّه الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد دعوة للراغبين في المشاركة من أصحاب الأصوات المميزة، الذين تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً، إلى تسجيل فيديو بصوتهم دون موسيقى، على ألا تتجاوز مدته دقيقة واحدة، وتحميله على «تيك توك» باستخدام الوسم (#غني_مع_فايز) باللغة العربية أو (#GhanniMa3Fayez) باللغة الإنجليزية.

وسيقوم فايز السعيد بمتابعة المشاركات وتقييم الأصوات المتميزة التي تمتلك فرصة الدخول في عالم النجومية، وتأهيلها للمراحل المتقدمة من البرنامج، ليكون بوابتها إلى عالم الشهرة الموسيقية.

وتنطلق رحلة البرنامج مع من يجري اختيارهم إلى المرحلة الأولى من البرنامج التي ستعرض في ست حلقات. وسيتأهل إلى المرحلة الثانية 24 مشاركاً، يتوزعون على أربع حلقات لاستضافة ستة مشاركين في كل حلقة، إذ سيتطلب منهم إرسال مقطعي فيديو، الأول لأغنية من اختيارهم، والثاني لأغنية ينتقيها فايز السعيد، ليقوم بعدها الملحن بالتعليق عليها من الاستوديو، بالتعاون مع ضيف من نجوم الغناء العربي، قبل عرضها على تصويت الجمهور على صفحة البرنامج على «تيك توك»، والذي سيحدد ثلاثة مشاركين من كل حلقة للتأهل للمرحلة الثالثة.

أما المرحلة الثالثة وما قبل الأخيرة من البرنامج، التي ستمتد على مدى ثلاث حلقات، فستشهد وصول 12 مشاركاً، بمعدل أربعة مشاركين في كل حلقة، إذ سيطلب منهم إرسال مقطعي فيديو، الأول لأغنية من اختيار فايز السعيد، والثانية ينتقيها ضيفه في الاستوديو، قبل عرضها لتصويت الجمهور الذي سيحدد بدوره ثلاثة مشاركين للوصول إلى المرحلة الختامية، للمنافسة على اللقب في الحلقة الأخيرة، وليكون تصويت الجمهور هو الفاصل بينهم وبين النجومية والفوز بالبرنامج.

• الفنان الإماراتي سيقيّم المشاركات وأصحاب المواهب الحقيقية.

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