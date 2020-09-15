جهاز جديد للتحكم بالحاسوب عبر اللسان

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

طوّرت دوروثي كليسن، باحثة الماجستير في قسم التصميم بجامعة كولن الدولية، جهازاً سمَّته تونج، يمكّن أصحاب الهمم، ومن التحكم بالحاسوب باستخدام اللسان فقط.

وطورت كليسن الجهاز الجديد بالاعتماد على جهاز تقويم أسنان يتضمن كرة صغيرة مع مغناطيس، تتحرك على مجموعة من السكك، ويرتبط بسلك مع جهاز إرسال معلق خلف أذن المُستخدِم، ودوره بث المعلومات عبر شبكة واي فاي إلى حاسوب قريب، ليتفاعل المُستخدِم مع الحاسوب باستخدام لسانه محركاً الكرة على السكك؛ جيئة وذهاباً.

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