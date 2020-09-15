«سكوبي-دو» يحتفل في أبوظبي بعيد ميلاده الـ 51

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

احتفل «عالم وارنر براذرز أبوظبي» بمرور 51 عاماً على ولادة شخصية سكوبي-دو الشهيرة. وانضم الضيوف من العائلات والأصدقاء إلى سكوبي-دو في منطقة كرتون جانكشن في أجواء من المرح والتسلية، قبل مرافقته لمطاردة الأشباح في لعبة متحف ألغاز سكوبي-دو.

وقام «سكوبي-دو» بتوزيع مجموعة مميزة من الهدايا الحصرية على العائلات المشاركة كجزء من الاحتفال بهذه المناسبة.

وتُعد مدينة «عالم وارنر براذرز أبوظبي» المدينة الترفيهية المغلقة الأولى على الإطلاق التي تحمل علامة وارنر براذرز في العالم، حيث تقدم تجربة متكاملة لضيوفها مع أكثر من 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً، وعروضاً ترفيهية حيّة فريدة من نوعها.

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