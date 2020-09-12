شرطة أبوظبي تعزّز ثقافة الملكية الفكرية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعدت مديرية الشؤون القانونية بقطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي دراسة حول حقوق الملكية الفكرية، تضمنت الابتكار والإبداع، وبراءة الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف، والحقوق المجاورة. وتتزامن الدراسة مع أسبوع الملكية الفكرية 2020، الذي تم إطلاقه من قبل جمعية الإمارات للملكية الفكرية، بهدف تحفيز الإبداع والابتكار من خلال نشر الوعي بحقوق الملكية الفكرية.

وأكدت شرطة أبوظبي مواصلة جهودها في تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع بين منتسبيها، وتحفيزهم على تقديم الأفكار التي تسهم في الارتقاء بالعمل، وضمان حقوقهم في براءات الاختراع والمصنفات الفكرية.

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