هاني شاكر: "بتمنى من رئيس الوزرا إنه ينظر لولاده الموسيقيين بعين الاعتبار"

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشف الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في مصر مدى التأثر البالغ والمعاناة الشديدة للنقابة لعدم قدرتها على دعم أعضائها، بسبب توقف كل النشاطات الموسيقية منذ 5 أشهر تقريبا.

وأوضح شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج مساء dmc على قناة dmc، أن "النقابة تقوم بدورها على أكمل وجه، ولم تتأخر عن أحد منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد"، مضيفا: "طبعا صرفنا كتير جدا الفترة اللي فاتت ومكنش فيه عائد، إحنا عندنا فوق 40 ألف عضو بعائلاتهم، لذلك إحنا داخلين على مرحلة خطر، بنصرف ومفيش عائد خالص للنقابة".

وناشد هاني شاكر، رئيس الوزراء المصري بعودة النشاط الموسيقي مرة أخرى، حتى تنتهي معاناة أبناء المهنة، قائلا: "بتمنى من رئيس الوزراء إنه ينظر لولاده الموسيقيين بعين الاعتبار، كل الدنيا شغلها مشي إلا الموسيقيين.. مجاش أي بادرة أمل ليهم إنهم ينزلوا شغلهم، وده مسبب مشكلة كبيرة للنقابة".

وأعرب نقيب الموسيقيين عن تخوفه من ألا تفي النقابة بالتزامتها تجاه الأعضاء خلال الفترة المقبلة، لذلك لا بد أن يعود النشاط مرة أخرى، متعهدا بالالتزام بجميع الإجراءات الإحترازية، والوقائية، التي تحددها الدولة.

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