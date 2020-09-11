جمال سليمان يعلق على شائعة وفاته: "حزنت لرحيلي المبكر"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

علق الفنان السوري جمال سليمان، على شائعة وفاته التي انتشرت بقوة خلال الساعات الماضية، واصفا مطلقها بالشخص "الوضيع".

ونشر جمال سليمان، صورة له في حسابه على موقع ”فيس بوك“ وعلق قائلًا: ”سمعت للتو خبر وفاتي وحزنت لهذا الرحيل المبكر فما زال عندي أشياء أحب أن أقوم بها وواجبات يجب أن أفي بها.. على كل ستبقى الأعمار بيد الله وليس بيد شخص وضيع يروج الشائعات“.



يذكر أن جمال سليمان، ظهر في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل ”حرملك“ في جزئه الثاني الذي قاده إخراجيًا تامر إسحاق، وكان من إنتاج شركة ”كلاكيت ميديا“، وتأليف سليمان عبدالعزيز.

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