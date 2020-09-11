مبيعات الإنترنت أنقذت المعارض الفنية من الانهيار

المصدر: زيوريخ - أ.ف.ب

ارتفعت مبيعات الأعمال الفنية عبر الإنترنت خلال جائحة كوفيد-19، ما خفف من التراجع الكبير في رقم أعمال المعارض الفنية، بحسب دراسة نشرها الأربعاء مصرف «يو بي إس» السويسري ومعرض «آرت بازل». وأوضحت الدراسة أن مبيعات المعارض الفنية تراجعت في النصف الأول من 2020 بمعدل 36% عما كانت عليه في الأشهر الستة الأولى من عام 2019. إلا أن الدراسة التي أجريت في يوليو الماضي وشملت 795 معرضاً للفن الحديث والمعاصر في 60 بلداً، أظهرت أن حجم المبيعات عبر الإنترنت في رقم أعمال هذه المعارض زاد من 10% من مجمل مبيعاتها في النصف الأول من عام 2019 إلى 37% خلال الفترة نفسها من السنة الجارية.

وتسعى غلبية صالات العرذ إلى إيجاد سبل لاستعادة ألقها السابق وخاصة في مجال بيع الأعمال الفنية التي كان سوقا كبيرة بملايين الدولارات.

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