بافاريا تحتفي بتوماس مان بمهرجان

المصدر: باد تولتس - د.ب.أ

أعلنت هيئة السياحة بولاية بافاريا الألمانية عن تنظيم مهرجان لتكريم الأديب العالمي توماس مان الحاصل على جائزة نوبل للآداب عام 1929. وأوضحت الهيئة أن المهرجان سيقام ببلدة «باد تولتس»، التي استقر بها الأديب لفترة طويلة من عمره، مشيرة إلى أن المهرجان سيقام كل عامين. وينظم المهرجان هذا العام في الفترة من 18 إلى 29 أكتوبر المقبل، ويتمحور حول رواية «موت في البندقية». ولد الكاتب توماس مان بمدينة لوبيك الألمانية، وروايته الأولى حملت عنوان «آل بودنبركس».

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