كارلا حداد زوجة للمرة الثانية بعد طلاق مفاجيء من طوني أبوجودة

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

بنفس الطريقة التي فاجأت فيها الاعلامية اللبنانية كارلا حداد الوسط الفني والاعلامي بخبر طلاقها من الفنان اللبناني طوني أبو جودة بعد زواج استمر 16 عامًا، عادت اليوم لتقدم مفاجأ جديدة بزواجها للمرة الثانية، رغم ان طلاقها لم يمض عليه أكثر من 3 أشهر.

وأكد الإعلامي اللبناني، دومينيك أبو حنا، زواج كارلا حداد، من خلال تدوينة له عبر حسابه في موقع "تويتر"، قال فيها: "من سنتين كسبت زميلة وصديقة وأخت محبة ووفية، اللي ما بيعرفها بيجهلها وبيظلمها.. كارلا حداد يا أحلى عروس قمر متل العادي وبالأبيض". وأضاف دومينيك قائلًا: "الله يهنيكي بحياتك الزوجية يا رب وتضل الضحكة مرسومة ع وجك لأنو بتلبقلك ما تديري دينتك إلا ليللي بيحبوكي، وأنا واحد منن.. ألف مبروك". وأكدت قناة Lbc اللبنانية خبر زواجها، كاشفة عن هوية العريس، وأنه يدعى وائل قسيس، من دون ذكر اي تفصيلات عن العريس.

وانتشرت صورتين لكارلا حداد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت في إحداهما، وهي تحمل باقة من الورود، مع عريسها داخل الكنيسة بعد الانتهاء من مراسم الزفاف، بينما بدت في الثانية وهي تجلس إلى جانب عريسها في حالة من السعادة.

وقبل 3 أشهر أعلنت كارلا طلاقها من الفنان طوني أبو جودة، بعد 16 عامًا، وأكدت، أن الأمر انتهى بشكل حضاري ودون مشاكل.

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