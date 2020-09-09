عضو مجلس الشورى تثير الجدل في السعودية : للمرأة حق تزويج نفسها

المصدر: متابعات- الامارات اليوم

تجدد الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تزويج المرأة السعودية لنفسها بعد تغريدة لعضو مجلس الشورى السعودي، إقبال درندري، ناقشت فيها حق المرأة في تزويج نفسها بدون إذن ولي أمرها.

واقتبست إقبال في تغريدتها معلومات وردت في مقالة للباحثة الشرعية والحقوقية سهيلة زين العابدين حماد تتحدث فيها عن عدم صحة حديث "لا نكاح إلا بولي" و"جواز تزويج المرأة نفسها"، بحسب هيئة الاذعة البريطانية " بي بي سي".

وكانت إقبال قد قدمت توصية في مجلس الشورى السعودي في مايو الماضي، تضمنت إتاحة تزويج المرأة البالغة نفسها دون إذن ولي أمرها، إلا أن اللجنة القضائية بمجلس الشورى "اعتذرت عن قبول التوصية لمصادمتها الصريحة للنصوص الشرعية التي تعتبر وجود الولي في عقد النكاح شرطا من شروطه". وجاءت أغلب التعليقات معارضة لرأي إقبال، وأطلق مغردون وسوما هاجموا فيها المقترح.

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